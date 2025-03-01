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Бейл может покинуть "Крылья Советов" в конце сезона

Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл близок к уходу из самарского клуба.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
"Крылья Советов" могут лишиться правого защитника Гленна Бейла в конце сезона. Как сообщает "Евро-футбол", нидерландский легионер, скорее всего, не будет продлевать истекающий контракт с самарской командой. Действующее соглашение между защитником и клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

Гленн Бейл выступает за "Крылья Советов" с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего латераля 11 матчей в РПЛ и три - в Кубке России. Результативными действиями нидерландский футболист не отмечался.

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