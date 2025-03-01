17 февраля "Крылья Советов" сообщили об уходе из клуба Вадима Андреева, который занимал пост генерального директора команды с 2021 года. Как сообщает "СЭ", специалист покинул Россию.
После 18 туров "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 11-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина 18 набранных очков. Первый официальный матч в календарном году "Крылья Советов" проведут сегодня, 1 марта. В рамках 19-го тура команда сыграет на выезде с лидер РПЛ - "Краснодаром".
"СЭ": бывший гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев уехал из России
Покинувший "Крылья Советов" гендиректор Вадим Андреев покинул страну.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте