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"СЭ": бывший гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев уехал из России

Покинувший "Крылья Советов" гендиректор Вадим Андреев покинул страну.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте
17 февраля "Крылья Советов" сообщили об уходе из клуба Вадима Андреева, который занимал пост генерального директора команды с 2021 года. Как сообщает "СЭ", специалист покинул Россию.

После 18 туров "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 11-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина 18 набранных очков. Первый официальный матч в календарном году "Крылья Советов" проведут сегодня, 1 марта. В рамках 19-го тура команда сыграет на выезде с лидер РПЛ - "Краснодаром".

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