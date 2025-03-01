"Степень тяжести тяжело определить. Сделают обследование и вынесут вердикт. Был удар, случилось повреждение икроножной мышцы, ушиб. А затем был спазм. Насколько серьезно это, пока не понимаем", - цитирует Оленина "Матч ТВ".
В рамках 19-го тура РПЛ "Краснодар" и "Крылья Советов" сыграли вничью на поле "быков". Матч завершился со счетом 1:1. На 71-й минуте второго тайма из-за травмы был заменен полузащитник и капитан краснодарцеы Эдуард Сперцян. Он покинул поле на специальном медицинском электромобиле.
В этом сезоне Сперцян провел за "Краснодар" 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми мячами и трижды ассистировал на гол партнерам.
Тренер "Краснодара" Оленин - о травме Сперцяна: пока не понимаем, насколько это серьезно
Тренер "Краснодара" Артур Оленин рассказал о степени серьезности повреждения у капитана команды Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"