Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Ростов
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Нефтехимик
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Балтика
19:00
ШинникНе начат
Родина
19:30
ТюменьНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Барселона
18:15
Реал СосьедадНе начат
Мальорка
20:30
АлавесНе начат
Осасуна
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Болонья
17:00
КальяриНе начат
Дженоа
17:00
ЭмполиНе начат
Рома
20:00
КомоНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХольштайнНе начат
Аугсбург
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
БрестНе начат
Осер
19:15
СтрасбургНе начат
Анже
19:15
ТулузаНе начат
Монпелье
19:15
РеннНе начат
Марсель
22:45
НантНе начат

Кубок Англии

Новости
Ньюкасл
16:45
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ФулхэмНе начат

Туфан Садыгов: я тут, значит с "Химками" все будет хорошо

Предприниматель Туфан Садыгов, который имеет отношение к "Химкам", заявил, что с клубом все будет в порядке.
Фото: ФК "Химки"
"Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально. С клубом в будущем все будет хорошо? Я тут. Значит все хорошо", - цитирует Садыгова "СЭ".

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов был помещен под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В январе, в ходе заседания суда по делу о задержании бизнесмена, ему была изменена мера пресечения, а домашний арест был снят под залог.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится