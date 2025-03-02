"Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально. С клубом в будущем все будет хорошо? Я тут. Значит все хорошо", - цитирует Садыгова "СЭ".
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов был помещен под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В январе, в ходе заседания суда по делу о задержании бизнесмена, ему была изменена мера пресечения, а домашний арест был снят под залог.
Туфан Садыгов: я тут, значит с "Химками" все будет хорошо
Предприниматель Туфан Садыгов, который имеет отношение к "Химкам", заявил, что с клубом все будет в порядке.
Фото: ФК "Химки"