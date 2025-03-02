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Главный тренер "Химок" после победы над "Факелом": Заболотный — один из моих любимчиков

Главный тренер «Химок» Франк Артига отметил вклад Антона Заболотного в победу над «Факелом» (1:0) и признался, что считает нападающего одним из своих любимых игроков.
Фото: ФК "Химки"
«Заболотный, без преувеличения, один из моих любимчиков. Он сегодня нам помогал везде, боролся, выигрывал мячи. Его постоянно били, но он очень хорошо сыграл за команду. Я очень благодарен ему, как и другим игрокам», — отметил Артига «Матч ТВ».

Антон Заболотный провёл на поле все 90 минут и помог своей команде, сделав результативную передачу на Эдгардо Фарина, который забил победный гол.

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 20 матчах за «Химки» во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего нападающего составляет 750 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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