«Я очень рад за Пабло! Очень надеюсь, что это будет его первый гол из многих за «Спартак», — цитирует агента «СЭ».
Стоимость трансфера аргентинского игрока в московский «Спартак» составила 10 миллионов евро. 23-летний вингер уже успел отметиться голом в первом же официальном матче, поразив ворота «Оренбурга» в компенсированное время. Для этого ему понадобилось провести на поле около 20 минут.
Агент новичка "Спартака" Солари: это будет его первый гол из многих
Агент Пабло Солари, Ариэль Кипершмид, прокомментировал первый гол своего клиента за «Спартак», который аргентинец забил в дебютном матче против «Оренбурга».
Фото: ФК "Спартак"