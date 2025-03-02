«В первом тайме было много опасных моментов. Мы получили гол с первой же атаки во второй половине встречи.
Красная карточка? Команда показала, что знает, что нужно сделать. Два опасных момента у ворот Максименко было. Если бы мы забили, то счет был бы равным и было бы интереснее. Футбол не всегда отражает честный результат. Я увидел, что мы играли очень слаженно против «Спартака». До первого гола «Спартак» не создавал никаких моментов, они владели мячом, но не делали ничего около штрафной», — заявил Слишкович «Матч ТВ».
«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 8 очков. Следующий матч команда под руководством Слишковича проведёт 8 марта против «Ростова» в рамках 20-го тура чемпионата России.
Слишкович — о проигранном матче против "Спартака": футбол не всегда отражает честный результат
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"