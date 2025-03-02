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Станкович рассказал, как изменил роль Маркиньоса в "Спартаке"

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился впечатлениями от игры двух новичков Пабло Солари и Ливай Гарсии, а также полузащитника Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак"
«Солари повезло, он может закрыть несколько позиций. Это футболист, который любит работать. Что-то вы уже увидели. Оба футболиста не провели с нами все сборы. Ливай может занимать три позиции впереди. На мой взгляд, он лучше в центре. У нас будет неделя впереди, они точно прибавят и помогут нам.

Маркиньос настоящий работяга. Он приходил сюда как 10-й номер, но я его трансформировал в игрока, который играет по всему флангу. Он провел великолепный матч. Многие футболисты прибавили. Мы бьемся с самоотдачей, эта команда не сдается», — заявил Станкович «Матч ТВ».

Оба новичка появились на поле на 75-й минуте. Пабло Солари сумел отличиться забитым мячом в своём дебютном матче, удвоив преимущество «Спартака» в концовке встречи.

Маркиньос же провёл на поле все 90 минут и сделал две результативные передачи. Игроком матча признали центрального полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 40 очков.

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