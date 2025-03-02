«Сейчас — самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.
Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — цитирует Солари «Чемпионат».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков после 19 туров. Уже 9 марта в рамках 20-ого тра РПЛ состоится следующий матч «Спартака» — против казанского «Рубина». Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Рубина» «Ак Барс Арена».
Солари — о дебюте за "Спартак": это самая холодная погода, в которой мне приходилось играть
Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от своего дебюта за клуб в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором он забил гол.
Фото: ФК "Спартак"