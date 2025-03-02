Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
ТюменьЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
Реал СосьедадЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Осасуна
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Болонья
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен
Дженоа
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
КомоЗавершен
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
0 - 1 0 1
ХольштайнЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
2 - 1 2 1
БрестЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
Анже
0 - 4 0 4
ТулузаЗавершен
Монпелье
0 - 4 0 4
РеннЗавершен
Марсель
22:45
НантНе начат

Кубок Англии

Новости
Ньюкасл
1 - 2 1 2
БрайтонЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
ФулхэмЗавершен

Солари — о дебюте за "Спартак": это самая холодная погода, в которой мне приходилось играть

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от своего дебюта за клуб в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором он забил гол.
Фото: ФК "Спартак"
«Сейчас — самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — цитирует Солари «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков после 19 туров. Уже 9 марта в рамках 20-ого тра РПЛ состоится следующий матч «Спартака» — против казанского «Рубина». Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Рубина» «Ак Барс Арена».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится