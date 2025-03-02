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Тюкавин — о полученной травме в матче против "Ростова": не уверен, что все обойдется

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою травму, полученную в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
«Сильно ли меня задело? Да. Что говорят доктора? Завтра пройдем медобследование. Есть ощущение, что все обойдется? Не уверен», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Тюкавин получил повреждение на 17-й минуте после столкновения с Максимом Осипенко. Он смог продолжить игру после помощи медиков, но спустя пять минут всё же покинул поле, уступив место партнеру.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 16 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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