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Личка — об игре "Динамо": я очень расстроен, ненавижу боязливость. Таких игроков было сегодня больше одного

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 19-го тура МИР РПЛ отметил, что его команда не продемонстрировала превосходства в течение всей игры.
Фото: ФК "Динамо"
«Не было и минуты, где бы мы были лучше. Соперник нас сегодня простил. Это очко — плюс для нас. Проблема была одна — игроки не открывались, ждали длинные мячи. Мяч был на земле только пять минут. В основном играли длинные мячи. Я очень расстроен, ненавижу боязливость. Для меня нет проблемы, если ты ошибешься, но когда прячешься — это проблема. Таких игроков было сегодня больше одного. Сегодня вся игра команда плохо», — заявил Личка «Матч ТВ».

После 19 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Отставание от первого места составляет четыре очка.

8 марта на своём домашнем стадионе «ВТБ Арена» московское «Динамо» проведёт следующий матч, в котором сыграет с «Динамо Махачкала».

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