"Лунев молодец, провел весь матч после неприятного удара. По прилете ему будет сделано обследование, чтобы исключить повреждение костных фрагментов. Также сделаем в условиях базы свое обследование, посмотрим его мышцы. Потому что удар был сильный, Андрей чувствует жесткий дискомфорт в мышцах спины. Будем смотреть", - приводит слова Родионова "Матч ТВ".
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев 2 марта провёл весь матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с футбольным клубом "Ростов". Встреча в итоге завершилась вничью (1:1). Во втором тайме 33-летний голкипер на выходе из ворот в игровом эпизоде получил удар ногой по голове от иранского полузащитника "Ростова" Мохаммада Мохебби, но в итоге смог продолжить своё выступление в матче.
В "Динамо" рассказали, что Лунев пройдет обследование после удара ногой по голове
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о состоянии здоровья голкипера бело-голубых Андрея Лунёва.
Фото: ФК "Динамо" Москва