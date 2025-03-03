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Лещенко — о травме Тюкавина: шансы "Динамо" выиграть чемпионство такие же

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал травму нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, полученную в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
«Конечно, это очень серьезная травма. Какие теперь у «Динамо» перспективы в борьбе за чемпионство? Такие же, как и были с ним. А что мы можем сделать? «Динамо» остается с одним центральным нападающим. Я думаю, сейчас руководство будет принимать какие-то меры. Конечно, это печально, и я желаю Константину здоровья, но команда не может зависеть от одного игрока. Считаю, что здесь должен быть совершенно другой подход», — цитирует Лещенко «СЭ».

У нападающего диагностировали субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. На восстановление потребуется около шести месяцев.

После 19 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.

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