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Орещук: может, теперь дадут шанс Дзюбе в сборной

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал травму нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: IMAGO
«Очень неприятная новость, конечно. Это наш ведущий российский форвард сейчас. Может, теперь дадут шанс Дзюбе в сборной, посмотрим. Может, того же Кокшарова вызовут. Это удар не только для «Динамо», но и для сборной России», — заявил Орещук «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Тюкавин пропустит около полугода из-за разрыва крестообразных связок.

Последний матч за сборную России Артём Дзюба провёл на чемпионате Европы в 2021 году. После этого главный тренер Валерий Карпин не вызывал нападающего в национальную команду. Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов, забитых за сборную — на их счету по 30 мячей.

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