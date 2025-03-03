"Зенит" — это клуб, который каждый год должен выступать в Лиге чемпионов. У нас много качественных игроков, хорошие командные взаимодействия. Думаю, что мы вышли бы в плей-офф", - приводит слова Дркушича "СЭ".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит", будучи действующим чемпионом России, набрав в 19 матчах 40 очков, делит с футбольным клубом "Краснодар" и московским "Спартаком" делит первое-второе-третье место в турнирной таблице.
Напомним, все профессиональные футбольные клубы из России по решению УЕФА начиная с февраля 2022 года отстранены от участия в еврокубках.
Ваня Дркушич: "Зенит" вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов
Словенский защитник "Зенита" Ваня Дркушич поделился своим мнением, чего бы петербургский клуб мог добиться в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"