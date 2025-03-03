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Гурцкая: Личка стал заниматься ерундой, его надо было увольнять после прошлого сезона

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера московского "Динамо" Марцела Лички после ничьи в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мне стало казаться, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку. Он опять сказал, что на поле была одна команда, а "Ростов" выглядел лучше. Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо?

Личку надо было увольнять после проигранного матча с "Краснодаром" в прошлом сезоне", - приводит слова Гурцкая Sports со ссылкой на ютуб-канал "Это футбол, брат!".

Чешский специалист Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с июля 2023 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне они после 19-го тура с 36-ю очками занимают четвёртое место.

По информации СМИ, для того чтобы действие контракта тренера со столичным клубом было пролонгировано на сезон-2025/26, "Динамо" должно в этом сезоне войти в топ-3 итоговой турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги или стать обладателем Кубка России.

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