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Давид Волк: чтобы играть зимой, стоит строить стадионы с закрытой крышей, как у "Зенита"

Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказал свои предположения, что организаторы могут сделать с зимним футболом, чтобы избежать матчей в морозную и снежную погоду.
Фото: "Радио Зенит"
"Если только менять систему и не проводить матчи зимой. Возможно, стоит строить стадионы с закрытой крышей, как у "Зенита". У них вообще таких проблем нет, они могут играть хоть в минус 40, и там будет комфортно. Я прочувствовал это на себе. Только так", - приводит слова Волка "РБ Спорт".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 19-го тура турнирную таблицу одновременно возглавляют три команды: петербургский "Зенит", московский "Спартак" и футбольный клуб "Краснодар" (каждая команда набрала по 40 очков). Матчи следующего, 20-го тура запланированы на период с 7 по 9 марта.

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