"Еще играть 11 туров, сенсации будут однозначно, но главным матчем, наверное, будет игра через тур с "Зенитом". "Оренбург" готов, выглядит великолепно в плане физики, поэтому взламывать оборону, еще и при такой погоде, непросто. Но у "Спартака", если смотреть в перспективе, уникальный шанс в этом году вновь выиграть чемпионство, по крайней мере побороться. Видно, что команда готова, что есть запас", - приводит слова Титова ТАСС.
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" на своём поле выиграл у футбольного клуба "Оренбург". Благодаря этой победе красно-белые набрали 40 очков и сравнялись с петербургским "Зенитом" и "Краснодаром".
В следующем туре подопечные Деяна Станковича 9 марта на выезде сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Напомним, в последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Титов: у "Спартака" в этом году уникальный шанс выиграть чемпионство
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о московском клубе после его победы в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 над "Оренбургом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"