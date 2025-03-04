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Даниил Денисов поделился впечатлениями о работе с новым спортивным директором "Спартака"

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями о работе с новым спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"
«Тяжело сказать, какой он человек. Мы достаточно часто с ним как-то контактируем. Он отзывчив, внимателен к деталям», — цитирует Денисова «Матч ТВ».

Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. До этого 55-летний испанец более 23 лет работал скаутом в «Арсенале». Последним местом его работы был турецкий «Галатасарай», где с прошлого года он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

После 19 туров РПЛ красно-белые набрали 40 очков и идут на втором месте, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

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