"Огромная потеря для бело-голубых травма Тюкавина. Могут сыграть Маухуб и Гладышев, но пока это не выглядит заменой. Но это все равно не главное — потому что если игру в Зимнем Кубке с тем же "Ростовом" можно было оправдать сборами и нагрузками, то сейчас изменений не произошло — ничья просто за счастье", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" на выезде - 1:1. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин в первом тайме получил повреждение, позже клуб сообщил, что у форварда диагностирован разрыв крестообразных связок.
В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36-ю набранными очками.
Шалимов высказался о травме нападающего "Динамо" Тюкавина
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о влиянии потери Константина Тюкавина на "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"