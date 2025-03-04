"Оренбург" при всем при том, что были моменты, команда билась, но все равно чувствуется обреченность — когда у тебя 8 очков после весенней части, настроение понятно. Безнадежно они не выглядели, играли как крепкая команда первой лиги, куда "Оренбург" и отправится", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
В 19-м туре чемпионата России "Оренбург" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:2. После 19-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками. В 19-м туре российского чемпионата оренбуржцы сыграют на своем поле с "Ростовом".
Напомним, что осенью руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее босниец исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
Шалимов: в игре "Оренбурга" чувствуется обреченность
Российский специалист Игорь Шалимов считает, что "Оренбург" вылетит из РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Оренбург"