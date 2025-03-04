Денисов: было важно победить "Оренбург" и войти в год с позитивными эмоциями

"Игра с "Оренбургом" тяжёлая. Надеюсь, что дальше будет легче. Было важно победить и войти в год с позитивными эмоциями", - цитирует Денисова "Чемпионат".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Пабло Солари (пенальти).
После 19-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с казанским "Рубином", которые занимают 8-е место с 26-ю очками.