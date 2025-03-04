"Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, весёлый, как обычно, шутки. Конечно, есть разочарование такое, парень прошёл с командой сборы, готовился. С таким настроением и желанием хотел войти в сезон, но что сделаешь, это спорт. Всё нормально по состоянию, домой вернулся, с дочкой шутит, улыбается, процедуры делает", - цитирует Тюкавина ТАСС.
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" на выезде - 1:1. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин в первом тайме получил повреждение, позже клуб сообщил, что у форварда диагностирован разрыв крестообразных связок.
В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36-ю набранными очками.
Отец Тюкавина: Костя держится бодренько, весёлый, как обычно, шутки
Александр Тюкавин, отец нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья сына.
Фото: ФК "Динамо"