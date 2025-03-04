— Вы говорите про молодых, но отпустили Пономарчука в ЦСКА.
— Это не решение Фрэнсиса. Решение было принято до его прихода. Мы верим, что он выстроит процесс наподобие лучших практик, - цитирует Малышева "Чемпионат".
Артем Пономарчук перешел из московского "Спартака" в ЦСКА в зимнее трансферное окно за 160 тысяч евро. Атакующий полузащитник является воспитанником красно-белых, всего 18-летний игрок провел за "Спартак-2" 16 матчей и отметился 1 голевой передачей. Артем Пономарчук является капитаном национальной команды России до 18-ти лет.
Франсис Кахигао был назначен спортивным директором команды этой зимой, ранее в клубе на этой должности работал Томаш Амарал, который подал в отставку в ноябре 2024 года. Франсис Кахигао ранее работал в лондонском "Арсенале", сборной "Чили и турецком "Галатасарае".
Гендир "Спартака" Малышев высказался о переходе Пономарчука в ЦСКА
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о переходе воспитанника красно-белых Антона Пономарчука в ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"