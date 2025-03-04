"Я получил тренерскую лицензию. Пока каких-то планов о работе не строю, если позовут в команду РПЛ, пойду. Во время обучения особых сложностей не возникло, я все-таки много лет отыграл на высоком уровне", - цитирует Мостового ТАСС.
В ходе своего обучения Александр Мостовой проходил стажировку в одном из ведущих футбольных клубов страны - московском "Динамо", который возглавляет Марцел Личка.
За свою игровую карьеру Мостовой выступал в составе испанской "Сельты" с 1996 по 2004 год. За это время российский футболист принял участие в 286 играх во всех турнирах, в которых забил 72 гола и сделал 45 голевых передач. Также он защищал цвета московского "Спартака", "Кана" и "Страсбурга".
"Если позовут в команду РПЛ, пойду". Александр Мостовой получил тренерскую лицензию
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что получил тренерскую лицензию.
Фото: ФК "Спартак"