"Хочется, чтобы в РПЛ сохранялась интрига и был новый чемпион (улыбается). Пожалуй, назову "Спартак" – они здорово выглядят в атаке. В этом компоненте они прямо сейчас лучшие в России", - цитирует Чумича "Татар-информ".
По итогам 19 туров текущего сезона "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Лидером чемпионата является "Зенит" из Санкт-Петербурга, а "Краснодар" замыкает тройку лидеров. У всех трех команд по 40 набранных на данный момент очков.
"Зенит" под руководством Сергея Семака за последние шесть сезонов становился чемпионом России шесть раз подряд.
Чумич: хочется, чтобы в РПЛ сохранялась интрига и был новый чемпион
Хавбек "Рубина" Никола Чумич рассказал, кого бы предпочел видеть в этом сезоне чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"