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Чумич: хочется, чтобы в РПЛ сохранялась интрига и был новый чемпион

Хавбек "Рубина" Никола Чумич рассказал, кого бы предпочел видеть в этом сезоне чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"
"Хочется, чтобы в РПЛ сохранялась интрига и был новый чемпион (улыбается). Пожалуй, назову "Спартак" – они здорово выглядят в атаке. В этом компоненте они прямо сейчас лучшие в России", - цитирует Чумича "Татар-информ".

По итогам 19 туров текущего сезона "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Лидером чемпионата является "Зенит" из Санкт-Петербурга, а "Краснодар" замыкает тройку лидеров. У всех трех команд по 40 набранных на данный момент очков.

"Зенит" под руководством Сергея Семака за последние шесть сезонов становился чемпионом России шесть раз подряд.

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