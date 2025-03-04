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Агент - о травме Тюкавина: Костя и наших болельщиков еще порадует, и в Европе поиграет

Агент Алексей Сафонов, представляющий нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, подтвердил, что в четверг футболисту предстоит операция.
Фото: ФК "Динамо"
"Кто?то начал говорить уже, что травма - крест на перспективах уехать в Европу. Все будет нормально. Он и наших болельщиков еще порадует, и в Европе поиграет", - приводит слова агента "Матч ТВ".

Также агент подтвердил, что в четверг игроку будут делать операцию в Германии.

В воскресенье, 2 марта, центрфорвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение в матче 19 тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1). Нападающий не смог продолжить встречу и был заменен на 23-й минуте игры. Вчера, 3 марта, бело-голубые объявили, что футболист получил травму передней крестообразной связки колена, из-за которой он выбыл на срок около шести месяцев.

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