По итогам матча 19-го тура между "Рубином" и "Ахматом", который состоялся в Грозном 1 марта и завершился победой хозяев поля со счетом 1:2, казанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Представители рубиновых обратились в комитет с просьбой проанализировать эпизод с участием нападающего Мирлинда Даку и защитником грозненцев Надером Гандри.
"Рубин" с 26 набранными очками остался по итогам тура на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" набрал 16 очков и покинул зону прямого вылета.
Источник: "СЭ"
"Рубин" обратился в ЭСК по итогам матча против "Ахмата"
"Рубин" просит разобрать эпизод с нападающим Мирлиндом Даку в матче 19-го тура против "Ахмата".
Фото: ФК "Рубин"