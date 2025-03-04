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Павел Яковлев рассказал, в чём состоит сила "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Павел Яковлев рассказал, в чем московский клуб на данный момент сильнее всего.
Фото: ФК "Спартак"
"Сила в единстве тренерского штаба и команды — это самое главное. Деян Станкович создал такую атмосферу, в которой футболисты верят в то, что они делают. Даже неудачи он переживает с ними вместе, если вы заметили. Ни в коем случае никого не обвиняет и никакие вещи не делает напоказ", - приводит слова Яковлева "СЭ".

После 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем с 40 очками делит с петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар" первое-второе-третье места в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 9 марта на выезде сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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