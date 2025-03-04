"Валерия Карпина я знаю уже давно. Во время матча с "Оренбургом" мы с ним немного пообщались на испанском. У него очень хороший испанский язык. С Карпиным мы в целом поговорили о футболе, о футболистах, в том числе игроках "Спартака". Но содержание разговора — это наша личная история. Карпин — интересный человек, собеседник и очень влиятельная фигура для российского футбола", — приводит слова Кахигао Legalbet.
Московский "Спартак" 2 марта на своём поле в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл против футбольного клуба "Оренбург" и одержал победу со счётом 2:0.
На следующий день Российский футбольный союз опубликовал подготовленный тренерским штабом во главе с Валерием Карпиным расширенный список футболистов, вызванных на мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России. В этот список, в частности, вошли 4 футболиста "Спартака": вратарь Александр Максименко, защитник Руслан Литвинов, полузащитники Данил Пруцев и Наиль Умяров,
Кахигао рассказал, о чём разговаривал с Карпиным на матче "Спартак" - "Оренбург"
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао рассказал о прошедшем в воскресенье разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Спартак"