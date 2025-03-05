«Здесь есть важный момент, о котором мало говорят. «Динамо» провело 27 февраля заключительную тренировку на зимних сборах в ОАЭ. 28 числа команда вылетела в Ростов-на-Дону. А уже 2 марта состоялся матч. Не слишком ли стремительно поменялась обстановка? С одного газона на другой так резко переключиться… С одного грунта на другой… Это же риск для футболистов — могут получить травмы… Интересно, кто именно принял решение находиться максимально долго в ОАЭ», — цитирует Орещука «РБ Спорт».
Тюкавин получил травму в первом тайме матча против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ в борьбе с защитником противоположной команды.
У нападающего диагностировали субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. На восстановление потребуется около шести месяцев.
После 19 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.
Орещук — о травме Тюкавина: с одного газона на другой так резко переключиться. Кто решил так долго оставаться в ОАЭ?
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил недоумение по поводу длительных сборов московской команды в ОАЭ и их возможного влияния на физическое состояние игроков.
Фото: ФК "Динамо"