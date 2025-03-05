«Нельзя обвинить ребят из нынешнего состава ЦСКА в отсутствии самоотдачи или желания. Команда, которая выигрывала Кубок УЕФА, абсолютно великая. Это разные поколения, разные футболисты. Неправильно проводить параллели, но совершенно точно можно говорить о том, что нет нежелания или апатии со стороны текущего состава ЦСКА. Мы видели матч с «Зенитом». Получилась боевая игра, завершившаяся ничьей — где-то не хватило хладнокровия с реализации или исполнительского мастерства. Но точно не самоотдачи», — заявил Бабаев «Чемпионату».
В первом матче после возобновления Российской Премьер-Лиги ЦСКА предстояло сыграть против «Зенита», занимавшего на тот момент второе место в турнирной таблице. Однако встреча завершилась нулевой ничьей.
После 19 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. Свой следующий матч команда проведёт 8 марта на домашнем стадионе «ВЕБ Арена» против «Химок».
Бабаев: нельзя обвинить ребят из нынешнего состава ЦСКА в отсутствии самоотдачи или желания
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил нынешний состав армейцев с командой, выигравшей Кубок УЕФА в 2005 году.
Фото: ФК ЦСКА