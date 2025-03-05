«В «Зените» своих игроков устраивают, тех, кто за клуб бился. Молодцы! Там человек 10 точно работает. В «Спартаке» такого, к сожалению, нет. И не будет, наверное. Очень жаль, что красно-белые так не поступают. А потом ещё жалуются, что результата нет. Конечно, его не будет с таким отношением. Благо, хоть сейчас работает футбольный человек, а не проходимец рыжий», — заявил Мостовой «Советскому спорту».
В тренерском штабе «Зенита» работают как минимум четыре специалиста, которые в прошлом были футболистами этой команды. Это Сергей Семак — главный тренер, Анатолий Тимощук и Александр Анюков — тренеры, а также Юрий Жевнов — тренер вратарей. Кроме того, Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления «Зенита».
Мостовой: в "Зените" своих игроков устраивают, тех, кто за клуб бился. В "Спартаке" такого, к сожалению, нет
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал получение тренерских лицензий и перспективы работы в своих клубах экс-игроков красно-белых и «Зенита».
Фото: ФК "Спартак"