«Стоит ли «Спартаку» сейчас рассмотреть трансфер Погба? На данный момент, он бесполезен, не принесет пользу. Погба предстоит очень долгий путь чтобы выйти на свой лучший уровень, чтобы начать снова делать разницу на поле», – заявил Камоцци Metaratings.
Ранее сообщалось, что «Зенит» пытался подписать Погба, который отбывает дисквалификацию за допинг до марта 2025 года, на правах свободного агента. Однако чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции отклонил это предложение.
Последний матч, в котором принял участие 31-летний полузащитник, состоялся 3 сентября 2023 года. Он сыграл за «Ювентус» в матче против «Эмполи», выйдя на замену на 68-й минуте.
Камоцци: "Спартаку" не стоит подписывать Погба — он не принесет пользы
Франко Камоцци бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна выразил мнение, что столичному клубу не стоит подписывать экс-чемпиона мира Поля Погба, который сейчас является свободным агентом.
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