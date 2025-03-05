- Видно, что Умярова направил Станкович. Его каждый пас идёт вперёд. У парня хорошая школа "Чертаново", это было видно пару лет назад. Раньше Умяров играл поперёк, от этого страдала игра команды и его тоже. Сегодня он отобрал мяч и будет отдавать передачу вперёд. Из 10 раз 8 отдаст вперёд. Это очень правильно. В "Спартаке" надо играть именно так, - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
24-летний опорный полузащитник Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне на счету хавбека 21 матч за красно-белых во всех турнирах и 1 забитый мяч, в том числе 18 из 19 возможных матчей в Российской премьер-лиге, где единственный пропуск матча состоялся из-за дисквалификации по перебору жёлтых карточек.
Сербский главный тренер Деян Станкович возглавляет "Спартак" с июня 2024 года.
Титов: видно, что Умярова направил Станкович. Раньше он играл поперёк, от этого страдала игра "Спартака"
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался об изменениях в игре опорного полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Фото: РПЛ