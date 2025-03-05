Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Бавария
23:00
БайерНе начат
ПСЖ
23:00
ЛиверпульНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат

Личка - о ничьей с "Ростовом": нет никаких оправданий

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка не стал искать оправдания ничейному результату в матче 19-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
- Это не оправдание, что мы долго ехали в Ростов на автобусе. Все команды сюда приезжают. "Ростов" каждую неделю так ездит. Погода в Ростове? Живя здесь, в России, вы должны были уже привыкнуть. В марте еще холодно. Может быть, на юге — плюс 5-8 градусов. Нет никаких оправданий, поле было хорошее.

В минувшее воскресенье, 2 марта, московское "Динамо" встречалось в гостях с "Ростовом" в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходил на стадионе "Ростов Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. На гол полузащитника бело-голубых Даниила Фомина на 77-й минуте хозяева ответили спустя пять минут точным выстрелом вингера Мохаммада Мохеби.

По итогам 19 прошедших туров команда Марцела Лички набрала 36 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. 8 марта столичная команда примет у себя дома "Динамо" из Махачкалы.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится