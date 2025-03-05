Личка - о ничьей с "Ростовом": нет никаких оправданий

- Это не оправдание, что мы долго ехали в Ростов на автобусе. Все команды сюда приезжают. "Ростов" каждую неделю так ездит. Погода в Ростове? Живя здесь, в России, вы должны были уже привыкнуть. В марте еще холодно. Может быть, на юге — плюс 5-8 градусов. Нет никаких оправданий, поле было хорошее.
В минувшее воскресенье, 2 марта, московское "Динамо" встречалось в гостях с "Ростовом" в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходил на стадионе "Ростов Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. На гол полузащитника бело-голубых Даниила Фомина на 77-й минуте хозяева ответили спустя пять минут точным выстрелом вингера Мохаммада Мохеби.
По итогам 19 прошедших туров команда Марцела Лички набрала 36 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. 8 марта столичная команда примет у себя дома "Динамо" из Махачкалы.
Источник: "РБ Спорт"