"Вильягра прилетел в Москву, когда он подпишет контракт? Это пока ничего не значит. Он прилетел познакомиться. Не готов пока вам однозначно сказать, что он будет подписан", - цитирует Бабаева "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось, что московский ЦСКА может подписать опорного полузащитника Родриго Вильягры в качестве свободного агента.
24-летний аргентинец играет за "Ривер Плейт" с начала прошлого года. В составе аргентинского топ-клуба хавбек провел 36 матчей и отметился одним результативным ассистом. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
Бабаев: не готов пока однозначно сказать, что Вильягра будет подписан
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что подписание хавбека "Ривер Плейт" Родриго Вильягры может и не состояться.
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