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Бабич: "Спартак" ждет такая же тяжелая игра с "Рубином", как в первом круге

Защитник "Спартака" Срджан Бабич поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
- Я помню наш матч с казанской командой в первом круге. Мы встречались в Москве в рамках седьмого тура и выиграли со счетом 1:0. В той встрече в конце августа нам было очень тяжело. И я думаю, что "Спартак" ждет такая же тяжелая игра с "Рубином" 9 марта в Казани.

Поединок в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги между московским "Спартаком" и "Рубином" пройдет в воскресенье, 9 марта. Игра состоится в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, матч первого круга завершился в Москве на "Лукойл Арене" минимальной победой красно-белых. Единственный мяч на свой счет записал атакующий полузащитник Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 74-й минуте.

Источник: "РБ Спорт"

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