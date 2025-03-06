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Бабаев: давайте будем объективны, слова Зделара не на пустом месте. "Зенит" - многократный чемпион последних лет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова экс-полузащитника "армейцев" Саши Зделара, что он уважает ЦСКА, но лучшей командой России считает "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
"Давайте будем объективны, эти слова не на пустом месте. "Зенит" — многократный чемпион последних лет. Я не вижу здесь повода обвинить в чем-то Сашу. Он с честью отдавал всего себя, когда носил красно-синюю форму, поэтому у меня нет никаких негативных эмоций", - приводит слова Бабаева "СЭ".

После 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" имеет в своем активе 40 очков, которые позволяют на данный момент делить с московским "Спартаком" и футбольным клубом "Краснодар" первое-второе-третье места в турнирной таблице. Московский ЦСКА, в свою очередь, с 32-я очками располагается на шестой строчке.

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