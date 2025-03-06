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Карпин - об уходе из "Ростова": на глаза наворачивались слёзы

Валерий Карпин поделился эмоциями после своего ухода с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провёл семь лет. Жалко? Ну да, жалко. Но это моё решение. А на глаза все равно наворачивались слёзы. Все отмечают: да, атмосфера в "Ростове" семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать", - приводит слова Карпина Metaratings.

25 февраля Валерий Карпин объявил о том, что уходит с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов". Данное решение 56-летний специалист обосновал необходимостью сконцентрироваться на работе в сборной России по футболу, которую он возглавляет с июля 2021 года.

Карпин был главным тренером "Ростова" с декабря 2017 г. по август 2021 г. и с марта 2022 г. по февраль 2025 г. За это время наивысшим достижением ростовчан стало 4-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23.

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