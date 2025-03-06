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Баринов — о ничьей с "Динамо" Махачкала: были обязаны брать три очка, условия одинаковы для всех

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результате матча 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1), который состоялся 28 февраля в Каспийске.
Фото: ФК "Локомотив"
«Скучали, конечно, по футболу. Рады, что вернулись. Что касается погоды в Каспийске, условия были для всех одинаковые. Но в этой игре мы были обязаны брать три очка», – цитирует Баринова «Советский спорт».

Завтра, 7 марта, «Локомотив» сыграет в рамках Российской Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» на домашнем стадионе «РЖД Арена».

В текущем сезоне Баринов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

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