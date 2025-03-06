"Сможет ли Энрике стать новым Халком или Малкомом? Надеюсь, что будет так. У него были небольшие проблемы со здоровьем, но, когда он будет готов на сто процентов, с ним нам будет легче. Конечно, Энрике выделяется на тренировках — он очень качественный, сильный и быстрый игрок, обладает хорошей техникой. Думаю, скоро вы это увидите", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из "Ботафого" в результате обмена - в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Энрике в 22 миллиона евро, контракт нападающего с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
После 19-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с воронежским "Факелом".
Дркушич: Энрике - очень качественный, сильный и быстрый игрок. Думаю, скоро вы это увидите
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался о игровых качествах Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"