"В каждой игре мы хотим получить три очка, нам важно сохранять победный настрой до самого конца. У "Краснодара" есть шансы на чемпионство, мы хотим этого. Весь фокус только на себе, а не на других", - цитирует Ленини "РБ Спорт".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). Во второй тайме полузащитник "быков" Эдуард Сперцян получил повреждение и был заменен.
После 19-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. В 20-м туре РПЛ южане сыграют на выезде с "Пари НН".
Полузащитник "Краснодара" Ленини: у нас есть шансы на чемпионство, мы хотим этого
Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини считает, что у южан есть шансы на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"