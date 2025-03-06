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Полузащитник "Краснодара" Ленини: у нас есть шансы на чемпионство, мы хотим этого

Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини считает, что у южан есть шансы на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"В каждой игре мы хотим получить три очка, нам важно сохранять победный настрой до самого конца. У "Краснодара" есть шансы на чемпионство, мы хотим этого. Весь фокус только на себе, а не на других", - цитирует Ленини "РБ Спорт".

В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). Во второй тайме полузащитник "быков" Эдуард Сперцян получил повреждение и был заменен.

После 19-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. В 20-м туре РПЛ южане сыграют на выезде с "Пари НН".

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