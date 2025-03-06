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Окишор: какое место займет "Динамо" по итогам сезона? Первое

Полузащитник "Динамо" Виктор Окишор высказался о чемпионских амбициях бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
— Какое место по итогам этого сезона РПЛ займёт "Динамо"?

— Первое.

— Решительно. Что готов сделать, если "Динамо" выиграет чемпионство или Кубок?

— Так, надо подумать. Нужно ведь что-то позитивное, чтобы шло на пользу, а не во вред. Бриться налысо, например, — это не позитив. Возможно, кому-то что-то подарить… Придумал! Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят

В 19-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло на выезде вничью с "Ростовом" (1:1). После 19-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Спартака" на четыре очка. В 20-м туре РПЛ команда Марцела Лички примет на своем поле махачкалинское "Динамо".

Бело-голубым предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". По итогам сезона-2023/2024 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко.

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