"Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что все отлично, все хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, все успешно", - цитирует Александра Тюкавина ТАСС.
Напомним, ранее сегодня, 6 марта, пресс-служба московского клуба сообщила, что игрока прооперировали в одной из немецких клиник.
22-летний форвард получил повреждение в игре с "Ростовом" в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Позднее у футболиста сборной России было диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена.
Отец Тюкавина рассказал о состоянии футболиста после операции
Александр Тюкавин, отец нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, сообщил, что операция на колене игрока прошла успешно.
Фото: ФК "Динамо"