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Гранат — о шансах "Динамо" на чемпионство: мне вообще не понравилась игра с "Ростовом"

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы бело-голубых на чемпионство после травмы нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
«Хочется пожелать скорейшего выздоровления Тюкавину. Сейчас уже тяжело говорить, что «Динамо» претендует на чемпионство. В матче с «Ростовом» команда потеряла очки. Без Тюкавина атакующий потенциал «Динамо» снизился. Мне вообще не понравилась игра с «Ростовом». Личка сам сказал, что она была не очень качественной», — заявил Гранат «РБ Спорт».

«Динамо» также выступает в полуфинале Кубка России, где ему предстоит двухматчевое противостояние с московским ЦСКА. Примечательно, что последний трофей, завоёванный «Динамо», был именно Кубок России, который был выигран в 1995 году. После этого у клуба началась череда неудачных сезонов в борьбе за трофеи.

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