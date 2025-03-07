"Вызов Дугласа Сантоса в сборную? Он принял российское гражданство и должен определиться, в какую сборную он поедет. Вопрос тяжелый — на него придется ответить самому Дугласу. Не исключено, что сделает выбор в пользу сборной России. Говорят, что он действительно приедет играть за нашу сборную. В любом случае, на позиции левого защитника игрока сильнее Дугласа у нас нет", - цитирует Газзаева Sport24.
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации и теперь может выступать за национальную команду России. Натурализованный бразильский защитник попал в расширенный список сборной на мартовские сборы.
Всего Дуглас Сантос провел за петербуржцев во всех турнирах 205 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
В марте сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Замбии.
Газзаев: на позиции левого защитника игрока сильнее Дугласа Сантоса у сборной России нет
Российский тренер Валерий Газзаев высказался о возможном приглашении Дугласа Сантоса в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"