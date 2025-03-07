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Гендир ЦСКА Бабаев: нам по силам бороться за топ-3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о шансах команды на попадание в топ-3 РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
— Суперкомпьютер Opta посчитал, что шансы ЦСКА на попадание в тройку в этом сезоне оцениваются в 5,4%, а на чемпионство 0,6%. Какое ваше мнение по поводу шансов попасть в топ?3?

— Я чуть выше Opta оцениваю наши шансы быть в тройку. Не согласен с пятипроцентным прогнозом, потому что до третьего места у нас восемь очков. Верю в команду, считаю, что нам по силам бороться за топ-3, - цитирует Бабаева "Матч ТВ".

После 19-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 32-мя набранными очками. В 20-м туре чемпионата России "армейцы" примут на своем поле подмосковные "Химки", которые располагаются на 12-й строчке с 19-ю очками в своем активе.

Напомним, что летом 2024 года руководство ЦСКА отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова, его место занял Марко Николич, ранее работавший в "Локомотиве". Команде сербского специалиста предстоит провести две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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