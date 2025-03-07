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Агент Дркушича: Ваня не перевозил свою спутницу в Питер

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, рассказал об адаптации своего клиента в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
"Ваня очень доволен условиями, отношением в "Зените". Он уже нашел квартиру в Санкт-Петербурге, которая ему понравилась, полностью обустроился. Ваня сказал мне, что очень всем доволен. Свою спутницу он еще не перевозил в Питер, она беременна, и, как только родит в Словении, приедет к нему с ребенком", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ваня Дркушич в зимнее трансферное окно вернулся в петербургский "Зенит" из аренды в сербской "Црвене Звезде". Защитник принял участие в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0), выйдя на поле с первых минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 19-ти сыгранных туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с воронежским "Факелом".

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