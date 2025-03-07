— Ты ни разу не выпивал?
— Да. Не тянет. Не понимаю, зачем мне алкоголь. Есть баня, друзья, можно в галерею сходить, в театр. Скоро вот пойду в театр имени Пушкина на спектакль "Сделка" - сказал Кисляк в интервью Sport24.
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 19-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 32-мя набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Марко Николича примет на своем поле подмосковные "Химки".
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда не выпивал алкоголь
Полузащитник московского ЦСКА Матвей ЦСКА высказался об употреблении алкоголя.
Фото: ПФК ЦСКА